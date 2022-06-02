МИД РФ пообещал не оставить без ответа запрет на вещание трех российских телеканалов в Евросоюзе

Фото: МИД РФ

Запрет на вещание трех российских телеканалов в странах Евросоюза (ЕС) в рамках шестого пакета санкций, не останется без ответа. Об этом в четверг, 2 июня, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

— В любом случае все вот эти так называемые санкции, которые они, наверное, сами уже устали придумывать, конечно, не останутся без ответа. Каким конкретно будет этот ответ, будут наши соответствующие структуры и ведомства решать, — передает его слова РИА Новости .

До этого послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, который будет включать в себя и частичное эмбарго на нефть.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко рассказал, чем может обернуться для ЕС введение шестого пакета санкций. Он отметил, что страны — члены Евросоюза, скорее всего, откажутся от участия в одобрении такого пакета санкций, так как ограничения в отношении России идут вразрез с национальными интересами европейских стран.