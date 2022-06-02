Кинокритик Сычев рассказал, сможет ли Джонни Депп вернуться в кино

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский актер Джонни Депп после победы в суде над бывшей женой Эмбер Херд заявил, что данное судебное разбирательство изменило его жизнь. Кинокритик Сергей Сычев рассказал «Вечерней Москве», сможет ли Джонни Депп восстановить свою карьеру после скандала.

По словам эксперта, Депп выиграл суд, однако многие зрители не спешат вставать на его сторону. Большинство тех, кто следил за процессом, поменяли свое мнение об актере не в лучшую сторону.

— Я считаю, что противоречивость этой фигуры очевидна. Многие понимают, что Джонни Депп может стать участником других скандалов. Я не исключаю, что голливудские студии не будут рисковать и не захотят приглашать его в большие проекты, — сказал он.

Сычев подчеркнул, что новая часть «Фантастических тварей», из которой исключили Деппа, собрала почти в два раза меньше, чем первая и вторая части фильма.

— Агенты могут убедить киностудии и режиссеров, что Депп станет ключевым моментом для больших кассовых сборов. Сейчас арифметика свидетельствует в пользу скандального актера, — заключил он.

Однако кинокритик считает, что никто не сможет дать точных прогнозов, как будет складываться дальнейшая карьера Деппа. Он отметил, что за последние годы актер не проявлял себя. Возможно, скандал с экс-супругой опустошил его творческий потенциал.

— В случае если Депп в скором времени не придет в себя и не найдет стимул, чтобы создавать новые яркие экранные образы, то его карьера может подойти к концу, — подытожил собеседник «ВМ».

Напомним, что американский актер выиграл первое дело о клевете против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Актрису признали виновной в клевете на актера по всем трем пунктам. Суд обязал бывшую жену Деппа выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций.