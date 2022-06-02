Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование ДТП с автобусом в Химках

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сотрудники московской прокуратуры взяли под контроль установление ГИБДД всех обстоятельств ДТП с автобусом на 22-м километре Ленинградского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 2 июня.

— Прокуратура Москвы контролирует установление органами ГИБДД всех обстоятельств ДТП на 22 километре Ленинградского шоссе, — говорится в сообщении.

ДТП, о котором идет речь, произошло примерно в 19:00 около 16 дома на Ленинградском шоссе. По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо, и он потерял сознание. В транспортном средстве на момент аварии находились 20 человек.

Изначально говорилось о десяти пострадавших, однако после их число возросло до 13. Граждане были сразу же госпитализированы с легкими травмами. Все они — пассажиры автобуса.

На остановке также находились люди, никто из них не пострадал.