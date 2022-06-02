ФАС одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель» о покупке российского McDonald's

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство компании «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald's. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе ФАС.

— В силу того, что рынки общественного питания являются локальными, оценка влияния сделки на конкуренцию проводилась в рамках регионов присутствия компаний, — говорится в сообщении.

ФАС посчитала, что данная сделка только позволит сохранить за людьми их рабочие места и не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания.

Под новым брендом McDonald's в Москве 12 июня откроется не только ресторан на Пушкинской площади, но еще и как минимум 14 точек. Однако блюд, названия которых начинаются на «Мак», в меню новых ресторанов не будет. Такие позиции в меню будут переименованы.

2 июня бывшая компания McDonald's подала заявку в Роспатент для регистрации восьмого варианта нового бренда — «Наше место». Отмечается, что в компании еще не определились с названием нового ресторана, однако там подтвердили факт подачи восьми заявок на регистрацию.