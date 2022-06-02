McDonald's подал заявку в Роспатент на регистрацию еще одного бренда

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бывшая компания McDonald's объявила о подаче заявки в Роспатент для регистрации восьмого варианта нового бренда — «Наше место». Об этом в четверг, 2 июня, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Согласно предоставленной информации, в McDonald's еще не определились с названием нового ресторана, однако там же подтвердили факт подачи восьми заявок на регистрацию.

В заявке говорится, что новый товарный знак «Наше место» регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43. Подобное позволяет производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Кроме того, под этим брендом возможно открытие закусочных, баров, кафе и ресторанов, в том числе с едой навынос.

Заявка на регистрацию нового бренда подана ООО «Макдоналдс» 30 мая 2022 года, сообщает агентство.

Напомним, что до этого представители американской компании подали заявки в Роспатент для регистрации трех новых брендов. В частности, «Это он», «Точно он» и «Компас».

В День России, 12 июня, в столице пройдет открытие McDonalds под новым брендом. Отмечается, что первым заработает ресторан в центре Москвы, в районе станции метро «Пушкинская».