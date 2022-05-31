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McDonald's подал заявки в Роспатент на регистрацию трех брендов

Антон Махов
Общество
McDonald's подал заявки в Роспатент на регистрацию трех брендов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Бывшая компания McDonald's подала заявки в Роспатент, чтобы зарегистрировать три новых бренда. Об этом во вторник, 31 мая, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Сообщают, что бренды будут называться «Это он», «Точно он» и «Компас». Также ранее McDonald's отправлял заявки на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

В заявках говорится, что товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас» регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43. Это позволяет бизнесу производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки.

Также это означает, что под данными брендами можно открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, в том числе продавать еду навынос. Заявку на регистрацию подали 27 мая 2022 года, сообщает АГН «Москва».

Ранее стали известны подробности о новой форме сотрудников и меню бывших ресторанов McDonald’s.

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