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Минимум 15 бывших ресторанов McDonald's заработают в Москве 12 июня

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Минимум 15 бывших ресторанов McDonald's заработают в Москве 12 июня
Фото: Pixabay

Под новым брендом McDonald's в Москве 12 июня откроется не только ресторан на Пушкинской площади, но еще и как минимум 14 точек. Об этом стало известно в четверг, 2 июня.

Отмечается, что рестораны, которые откроются под новым брендом 12 июня, а также которые заработают позднее, уже возобновили сотрудничество с большинством привычных поставщиков.

Однако блюд, названия которых начинаются на «Мак», в меню новых ресторанов не будет. Такие позиции в меню будут переименованы. Также не будет и буквы «М» на упаковках, передает ТАСС.

В свою очередь генеральный директор компании Олег Пароев сообщил, что желтую букву «М» не планируют сохранять в новом бренде McDonald's на территории России.

16 мая представители компании McDonald's сообщили, что общепит окончательно уходит с российского рынка. По словам представителей компании, McDonald's запустил процесс продажи бизнеса в России.

Кандидат технических наук, доцент МГУПП Дмитрий Быстров рассказал «Вечерней Москве», какие привычные блюда останутся в меню, а какие могут исчезнуть, и произойдут ли в сети ресторанов внутренние изменения.

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