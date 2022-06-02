В Совбезе РФ предупредили об ответных мерах в случае обстрела территории России из РСЗО США

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В случае атаки со стороны Украины против объектов на территории России Вооруженные силы страны предпримут ответные удары. Об этом в четверг, 2 июня, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Совершенно очевидно, что в случае если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений, — заявил он, говоря о поставках на Украину американских систем залпового огня.

Медведев уточнил, что речь идет, в частности, о таких центрах принятия решений, как министерство обороны и генштаба, передает РИА Новости.

Ранее глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о планах Киева обстрелять РФ и вызвать ответный огонь по жилым кварталам. Для этой цели украинские националисты выбрали город Шостка в Сумской области.

Именно туда на днях собираются доставить ракетные системы большой дальности из США. Мизинцев добавил, что киевские власти уже дали указание подготовить в Шостке фейковые фото- и видеоматериалы.