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Минобороны: Киев собирается обстрелять РФ и вызвать ответный огонь по жилым кварталам

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Киев собирается обстрелять РФ и вызвать ответный огонь по жилым кварталам
Фото: depositphotos

Стало известно, что Киев собирается обстрелять РФ и вызвать ответный огонь по жилым кварталам. Об этом в среду, 1 июня, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Для этой цели боевики выбрали город Шостка в Сумской области, куда в ближайшее время собираются доставить из США ракетные системы большой дальности. Этим мощным оружием неонацисты планируют наносить удары из жилых районов по приграничной территории РФ.

— Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь. После чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения, — рассказал Мизинцев.

По его словам, киевские власти уже дали указание подготовить в Шостке фейковые фото- и видеоматериалы, пишет «Российская газета».

До этого Киев заверил США, что не будет использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения ударов против целей на российской территории. Он также добавил, что между США и Украиной сформировалось доверие, как и с другими партнерами и союзниками.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что конфликт на Украине может продолжаться еще много месяцев.

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