Блинкен: Конфликт на Украине может продолжаться еще много месяцев

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Власти США предполагают, что конфликт на Украине будет продолжаться еще в течение многих месяцев. Об этом в среду, 1 июня, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Если говорить о сроках, то, как отметил генеральный секретарь альянса, мы не можем предсказать, как и когда все будет происходить. Однако мы полагаем, что боевые действия будут продолжаться многие месяцы, — заявил он.

Как отметил Блинкен, украинский конфликт мог бы закончиться уже на следующий день, если бы Россия прекратила агрессию. При этом Америка продолжит предоставлять Киеву все для защиты, передают «Известия».

Кроме того, по словам госсекретаря, Киев заверил США, что не будет использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения ударов против целей на российской территории. Он также добавил, что между США и Украиной сформировалось доверие, как и с другими партнерами и союзниками.

1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.