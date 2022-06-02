Байден заявил о поддержке быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Вашингтон поддержит быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если будут учтены интересы всех союзников в сфере безопасности. Об этом в четверг, 2 июня, заявил президент США Джо Байден на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По сообщению пресс-службы Белого дома, Байден и Столтенберг также обсудили проведение Россией специальной военной операции на Украине. Были обговорены влияние спецоперации на трансатлантическую безопасность и важность укрепления средств сдерживания и обороны НАТО, передает ТАСС.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией по поводу их вступления в НАТО. По словам Эрдогана, обе страны ведут себя нечестно и неискренне. Он также обвинил Швецию в защите террористов.

26 мая Эрдоган обсудил вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он заявил Макрону, что связи Стокгольма и Хельсинки с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» противоречат духу альянса.