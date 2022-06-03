В столице впервые представили аватара московской природы

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Аватар впервые участвовал в диалоге с экспертами во время ежегодной Экологической конференции, которая была организована в четверг, 2 июня, в преддверии Дня эколога и Всемирного дня охраны окружающей среды департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Оказаться в трехмерном пространстве и прогуляться по иммерсивному digital-лесу смогли гости этого мероприятия.

В мультимедийном формате прошел диалог нового персонажа — аватара московской природы Terra с представителями власти, бизнеса и экспертного сообщества.

— Экологию нельзя считать второстепенной задачей. Отказ от экологического курса будет означать создание для будущих поколений тяжелого бремени в виде нового накопленного экологического вреда, — подчеркнул руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Он отметил, что текущие решения всегда задают вектор благополучию в будущем, на временной отрезок, сравнимый с ресурсами основных фондов, то есть на два поколения вперед.

Отмечается, что в последнее десятилетие в Москве зафиксирована устойчивая положительная динамика состояния природных сред:

— снизились среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 1,1-1,6 раза;

— вдоль автотрасс этот показатель еще выше – в 1,4-2,2 раза;

— на 50 процентов снизилось содержание нефтепродуктов и металлов в главных водных артериях столицы;

— по содержанию в почвах комплекса тяжелых металлов 96,7 процента территорий, обследованных в 2021 году, относятся к допустимой категории загрязнения.

Регистрация на участие в третьем всероссийском экологическом квесте для студентов «Вода. Онлайн» стартовала 28 апреля. Главная цель квеста — экологическое просвещение молодого поколения по вопросам бережного отношения к водным ресурсам. Организаторы хотят популяризировать знания о водохозяйственном комплексе РФ и роли водных ресурсов в жизни страны.