Нутрициолог назвала напитки для быстрого похудения

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Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп назвала напитки для быстрого похудения.

Медик отметила, что правильное питание и грамотно составленный питьевой режим помогают эффективно худеть. Но, прежде чем начать пить много жидкости, следует с помощью специалистов установить причину набора веса.

— Объем нормы выпитого за сутки индивидуален. В среднем, согласно принципам диетологии, считается 30 миллилитров на килограмм веса. В водный режим может входить минеральная вода, которую пьют курсами, по 300–400 миллилитров в день, — рассказала нутрициолог.

По ее словам, диетологи разработали напитки, которые помогают быстрее бороться с лишними килограммами. Один из них — вода Сасси.

— Этот полезный диетический витаминный коктейль придумала диетолог Синтия Сасс. Это дольки очищенного от кожицы огурца, натертый корень имбиря, листики мяты и дольки лимона на два литра чистой воды без газа. Вода Сасси способствует ускорению метаболизма и очищению организма, снижению газообразования в кишечнике, — пояснила Юзуп.

Также поможет похудеть вода с лимоном и вода со специями.

— Такая вода, как бы это странно ни звучало, защелачивает организм (сдвигает кислотно-щелочной баланс в сторону щелочи), что снижает размножение бактерий и грибов. Также лимонная вода богата витамином С. А если заменить ею напитки вроде капучино и сладких соков, то очень просто снизить потребление калорий в день, — отметила специалист.

Вода со специями представляет собой индийский напиток, рецептов которого множество, а самый известный — вода Ласси. В два стакана кипяченой воды нужно добавить половину стакана натурального йогурта, половину чайной ложки свежего имбиря и столько же кардамона, сообщила врач рецепт изданию «Доктор Питер».

Психолог Иева Кубилиуте рассказала о нескольких хитростях, которые помогут легко сбросить лишний вес во время диет без вреда здоровью. По ее словам, для более эффективного похудения при занятии спортом нужно применять не только кардиотренировки, но и силовые упражнения.