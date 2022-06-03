Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Нутрициолог назвала напитки для быстрого похудения

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог назвала напитки для быстрого похудения
Фото: https://pixabay.com

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп назвала напитки для быстрого похудения.

Медик отметила, что правильное питание и грамотно составленный питьевой режим помогают эффективно худеть. Но, прежде чем начать пить много жидкости, следует с помощью специалистов установить причину набора веса.

— Объем нормы выпитого за сутки индивидуален. В среднем, согласно принципам диетологии, считается 30 миллилитров на килограмм веса. В водный режим может входить минеральная вода, которую пьют курсами, по 300–400 миллилитров в день, — рассказала нутрициолог.

По ее словам, диетологи разработали напитки, которые помогают быстрее бороться с лишними килограммами. Один из них — вода Сасси.

— Этот полезный диетический витаминный коктейль придумала диетолог Синтия Сасс. Это дольки очищенного от кожицы огурца, натертый корень имбиря, листики мяты и дольки лимона на два литра чистой воды без газа. Вода Сасси способствует ускорению метаболизма и очищению организма, снижению газообразования в кишечнике, — пояснила Юзуп.

Также поможет похудеть вода с лимоном и вода со специями.

— Такая вода, как бы это странно ни звучало, защелачивает организм (сдвигает кислотно-щелочной баланс в сторону щелочи), что снижает размножение бактерий и грибов. Также лимонная вода богата витамином С. А если заменить ею напитки вроде капучино и сладких соков, то очень просто снизить потребление калорий в день, — отметила специалист.

Вода со специями представляет собой индийский напиток, рецептов которого множество, а самый известный — вода Ласси. В два стакана кипяченой воды нужно добавить половину стакана натурального йогурта, половину чайной ложки свежего имбиря и столько же кардамона, сообщила врач рецепт изданию «Доктор Питер».

Психолог Иева Кубилиуте рассказала о нескольких хитростях, которые помогут легко сбросить лишний вес во время диет без вреда здоровью. По ее словам, для более эффективного похудения при занятии спортом нужно применять не только кардиотренировки, но и силовые упражнения.

Похудение нутрициолог напитки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте