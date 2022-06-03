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Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов уехал из России

Юлия Курганова
Общество
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов уехал из России
Фото: vk.com/mmkasyanov

Бывший премьер-министр РФ, лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехал за границу, его местонахождение и дата возвращения неизвестны. Об этом сообщил в четверг, 2 июня, член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.

— Он сейчас не на территории России, но я не знаю, где он и когда вернется, — рассказал он в ответ на вопрос о местонахождении Касьянова.

Мерзликин не смог указать причины отъезда политика и сослался на возможные личные дела Касьянова, сообщает РИА Новости.

5 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экс-спецпредставитель президента РФ по международным отношениям и бывший глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс находится за границей, Кремль не имеет желания и возможностей следить за его жизнью.

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