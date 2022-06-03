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Сервис по подбору мер поддержки бизнеса в Москве представили на платформе «Смартека»

Георгий Соланович
Город
Сервис по подбору мер поддержки бизнеса в Москве представили на платформе «Смартека»
Фото: pixabay.com/ru

Сервис по автоматическому подбору мер поддержки бизнеса разместили на платформе лучших региональных практик «Смартека», сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— В столице для максимального информирования предпринимателей о разработанных для них мерах поддержки создан уникальный сервис. Он вызвал высокий интерес в российских регионах, и по просьбам коллег мы разместили данные о ресурсе на платформе «Смартека», которая тиражирует наиболее успешные региональные практики на всю Россию. Сервис содержит около 130 федеральных и городских мер поддержки, — отметил Пуртов.

По его словам, с начала работы сервиса по поиску мер поддержки его сайт посетили более 100 тысяч предпринимателей. Министр отметил, что оперативное доведение полезных данных до потребителей очень важно, поэтому с помощью «Смартеки» успешно применяемые в столице практики информирования предпринимателей смогут перенять другие регионы РФ.

Пуртов отметил, что Москва уже давно размещает свои лучшие практики на платформе: на данный момент в «Смартеке» представлены 110 столичных практик, причем около 30 из них успешно внедряются в других субъектах РФ. Наиболее популярными являются «Ежедневный мониторинг региональных ограничений и обязанностей для бизнеса, связанных с COVID-19», «Сборник «Алгоритмы для бизнеса» и «Алгоритмы для самозанятых».

До этого сообщалось, что на крупнейшей в СНГ конференции для стартапов Startup Village, которая прошла 28 мая в инновационном центре «Сколково», более 750 участников подали заявки на получение мер поддержки.

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