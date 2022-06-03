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GT: Запад провалил экономическую войну с Россией

Георгий Соланович
В мире
GT: Запад провалил экономическую войну с Россией
Фото: flickr/minoritenplatz8

Единство стран Запада распадается по мере того, как государства сталкиваются с практическими потерями из-за антироссийских санкций, а развязанная ими экономическая война терпит неудачу, говорится в статье китайской газеты Global Times.

В материале отмечается, что «пафосный пузырь западной солидарности» лопнул еще до заявления главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о том, что страны ЕС теряют солидарность по вопросу введения эмбарго на российские энергоресурсы.

В GT также добавили, что после обнародования шестого пакета санкций Евросоюза, который включает в себя запрет на нефть из РФ, ожидается, что многие страны альянса этой зимой испытают большие проблемы.

Так, по мнению научного сотрудника Китайской академии общественных наук Люй Сяна, Запад будет и дальше утверждать, что рестрикции против Москвы работают, однако уже сейчас становится ясно, что ЕС проиграл экономическую войну против России и скоро конфликт пойдет на спад.

— Европейцы не настолько глупы, чтобы вредить себе только ради того, чтобы составлять США компанию в этой игре. Когда будут затронуты интересы нескольких западных стран, шаткое единство начнет трещать по швам, — передает слова Люй Сяна РИА Новости.

До этого газета The Washington Post писала, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам найти способы финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада.

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