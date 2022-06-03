Москвичей пригласили для участия в проекте «Наш двор — добрые соседи»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, 5-й проезд Подбельского, 4А Карта всех событий

В субботу, 4 июня, в столице состоятся первые занятия в рамках нового проекта «Наш двор — добрые соседи». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Участники смогут найти занятие по душе. Организаторы подготовили интеллектуальные соревнования, викторины, мастер-классы, спортивные занятия и лотерею. Самых маленьких москвичей ждет анимационная программа с ростовыми куклами, — говорится в сообщении.

Так, данное мероприятие пройдет в 12-ти районах столицы. Встречи будут проходить каждые выходные. В частности, в эту субботу с 12:00 до 14:00 мастер-классы проведут в Богородском районе по адресу 5-й проезд Подбельского, дом 4а, корпус 1. В районе Восточный на Главной улице, дом 10, все желающие смогут поучаствовать в викторине.

При этом спортивные состязания будут ожидать москвичей на Ракетном бульваре около дома 8 в Алексеевском районе. А в Марфине на улице Кашенкин Луг, дом 8, корпус 3, для детей подготовят анимационную программу. Более подробную информацию о проекте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, что 27 мая в столице объявили об открытии фестиваля «Рыбная неделя». Уточняется, что в рамках фестиваля открылся самый крупный рыбный рынок за всю историю мероприятия. Он занял 700 квадратных метров на переходе от Манежной к площади Революции.