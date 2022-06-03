Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Москвичей пригласили для участия в проекте «Наш двор — добрые соседи»

Араз Салехов
Город
Москвичей пригласили для участия в проекте «Наш двор — добрые соседи»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, 5-й проезд Подбельского, 4А Карта всех событий

В субботу, 4 июня, в столице состоятся первые занятия в рамках нового проекта «Наш двор — добрые соседи». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Участники смогут найти занятие по душе. Организаторы подготовили интеллектуальные соревнования, викторины, мастер-классы, спортивные занятия и лотерею. Самых маленьких москвичей ждет анимационная программа с ростовыми куклами, — говорится в сообщении.

Так, данное мероприятие пройдет в 12-ти районах столицы. Встречи будут проходить каждые выходные. В частности, в эту субботу с 12:00 до 14:00 мастер-классы проведут в Богородском районе по адресу 5-й проезд Подбельского, дом 4а, корпус 1. В районе Восточный на Главной улице, дом 10, все желающие смогут поучаствовать в викторине.

При этом спортивные состязания будут ожидать москвичей на Ракетном бульваре около дома 8 в Алексеевском районе. А в Марфине на улице Кашенкин Луг, дом 8, корпус 3, для детей подготовят анимационную программу. Более подробную информацию о проекте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, что 27 мая в столице объявили об открытии фестиваля «Рыбная неделя». Уточняется, что в рамках фестиваля открылся самый крупный рыбный рынок за всю историю мероприятия. Он занял 700 квадратных метров на переходе от Манежной к площади Революции.

Мероприятия дворы столицы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте