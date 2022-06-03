Свыше 2,8 тысячи семей переезжают по программе реновации в мае

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В мае этого года начали свое переселение в рамках программы реновации более 2,8 тысячи семей. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— С начала прошлого месяца новое жилье осматривают семьи, проживающие в 23 старых домах. Из них более 60 процентов определились с выбором новых квартир, и специалисты ведомства готовят проекты договоров. 31 мая стартовало переселение жителей еще 17 домов, сейчас горожане подбирают подходящие жилплощади, — отметил он.

Так, начали свой переезд жители Северного, Восточного, Юго-Восточного, Южного округов, а также Юго-Западного, Западного и Северо-Западного округов. Наиболее активная фаза переселения происходила в районах Хорошево-Мневники, Южное Тушино и Очаково-Матвеевское, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в июне 2022 года свыше тысячи жителей Москвы переедут в новые квартиры по программе реновации. Для них построили три дома в Северном, Юго-Восточном и Новомосковском округах.

В четверг, 2 июня, глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что в рамках программы реновации во всех округах столицы специалисты сегодня проектируют и возводят 130 домов на месте снесенного жилья.