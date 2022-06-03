Названы продукты, которые могут помочь в борьбе с акне

Фото: Unsplash

Снизить интенсивность прыщей можно посредством корректировки питания. Такое мнение высказал индийский доктор Мегха Шарма.

По его словам, в рацион питания необходимо добавлять продукты с высоким содержанием антиоксидантов например авокадо, брокколи и различные ягоды.

Также принесут пользу организму зелень, помидоры, тыквенные семечки и рыба. Разнообразить меню также помогут горох, чечевица, коричневый рис и фасоль. Перечисленные продукты богаты витаминами А и D, жирными кислотами омега-3, антиоксидантами и имеют низкий гликемический индекс.

Кроме того, специалист посоветовал пить сок из свеклы, моркови и огурца.

Шарма предупредил, что только корректировка питания не поможет решить проблему, но ощутимый эффект будет. Для дальнейшего лечения акне стоит проконсультироваться с косметологами, передает ФАН.

До этого врач-дерматолог Мэри Шеу рассказала о нескольких способах, которые помогут избавиться от акне.