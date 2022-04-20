Дерматолог посоветовала особую диету для лечения акне

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Врач-дерматолог Мэри Шеу рассказала о нескольких способах, которые помогут избавиться от акне.

— Следует исключить из рациона коровье молоко и начать придерживаться диеты, в состав которой входят продукты с низким гликемическим индексом — сложные углеводы, цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, — посоветовала специалист.

По ее словам, рацион, в который входит большое количество быстрых углеводов, полуфабрикатов и сахара, приводит к образованию воспалений в организме. Кроме того, избавиться от акне поможет грамотный домашний уход за кожей и избавление от источников стресса, передает слова Шеу ФАН.

До этого врач-диетолог и профессор медицинской школы Файеберга Линда Ван Хорн рассказала, как питание человека отражается на состоянии его кожи. По словам эксперта, нездоровое питание вызывает акне — воспалительное заболевание кожи.

Такие продукты, как шоколад, какао, белый рис, чипсы и хлеб, провоцируют появление прыщей. Диетолог отметила, что любая пища с высоким гликемическим индексом опасна для кожи. Например, чипсы содержат рафинированные углеводы, которые повышают уровень сахара в крови и увеличивают уровень гормонов, вызывающих высыпания.