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Появилось видео пожара в бизнес-центре «Сетунь Плаза»

Араз Салехов
Происшествия
Появилось видео пожара в бизнес-центре «Сетунь Плаза»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Горбунова, 2с3 Карта всех событий

Появилась новая видеозапись с крупным пожаром в бизнес-центре «Сетунь Плаза» на западе столицы. На кадрах видно, как горят четыре этажа здания.

Видео: Telegram-канал «Вечерняя Москва»

Пожарные службы увеличили ранг пожарной опасности до максимального ранга — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа. Уточняется, что внутри здания могут находиться люди.

Напомним, что в Западном административном округе столицы произошел пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Помимо этого, в Рязанском районе столицы произошло возгорание в квартире жилого дома. В квартире на седьмом этаже было обнаружено открытое горение. Огонь частично перешел на восьмой этаж.

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