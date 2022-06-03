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Суд Шри-Ланки запретил самолету «Аэрофлота» покидать страну

Георгий Соланович
В мире
Суд Шри-Ланки запретил самолету «Аэрофлота» покидать страну
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету российской компании «Аэрофлот» покидать Шри-Ланку. Об этом сообщило издание News First в пятницу, 3 июня.

— Судья Высокого коммерческого суда Коломбо Харша Сетунга вынес судебный запрет в отношении российской авиакомпании-ответчика после рассмотрения жалобы, поданной компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии, и этот судебный запрет будет действовать до 16 июня, — говорится в сообщении.

В компании-обвинителе уточнили, что жалоба была подана в связи с тем, что у нее есть мировое соглашение с ответчиком, которым является ОАО «Российские авиалинии».

Так, судно «Аэрофлота» должно было вылететь из Коломбо вчера в 10:20 и приземлиться в Москве в 19:35. В связи с запретом суда Шри-Ланки пассажиров самолета расселили в отеле, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Китай закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus, принадлежащих российским авиаперевозчикам и зарегистрированных в двух юрисдикциях. Объясняется это тем, что самолеты «перестали соответствовать требованиям ИКАО/ИАТА» и не имеют разрешения на использование воздушного пространства КНР.

Шри-Ланка «Аэрофлот» Самолеты
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