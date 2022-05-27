Китай закрыл небо для российских Boeing и Airbus

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Китай закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus, принадлежащих российским авиаперевозчикам и зарегистрированных в двух юрисдикциях. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Так, например, логистический оператор «Оптималог» получил информацию об отмене всех рейсов авиакомпаний «Авиастар Ту» и iFly из Китая. Оператор объясняет это тем, что самолеты «перестали соответствовать требованиям ИКАО/ИАТА» и не имеют разрешения на использование воздушного пространства.

Другой источник отметил, что недавно Китай внес изменения в процедуру актуализации электронных досье (портфолио, в котором содержатся данные о самолетах и собственниках авиакомпаний). Российские компании обновили информацию, однако в КНР запросили данные, подтверждающие, что воздушные судна официально сняты с регистрации за рубежом.

Перевозчики из РФ предоставить такие документы не смогли, после чего Пекин и запретил использование воздушного пространства государства самолетам «с двойной регистрацией», пишет РБК.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который разрешает регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний.