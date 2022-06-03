Собянин поручил принять меры по эвакуации людей из БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 2 июня, поручил принять меры по эвакуации граждан из бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза».

— По ситуации с пожаром в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»: мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара, — заявил глава города в своем Telegram-канале.

Также стало известно, что на место пожара в бизнес-центре прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

Напомним, что в Западном административном округе столицы произошел пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». В частности, открытое горение идет с первых четырех этажей. Также сообщается об эвакуации граждан из здания.

Помимо этого, в сети появилось видео с крупным пожаром в бизнес-центре «Сетунь Плаза» на западе столицы. На кадрах видно, как горят четыре этажа здания. Пожарные службы объявили об увеличении ранга пожарной опасности до максимального ранга — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа. Внутри здания, как уточняется, могут находиться люди.