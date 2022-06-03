Эксперт напомнила, как получить пособие на детей от 8 до 17 лет

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Российские семьи с детьми в возрасте от восьми до семнадцати лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец напомнила, что нужно сделать для получения выплаты.

Она отметила, что выплаты предоставляются в заявительном порядке. Размер пособия зависит от ежемесячного дохода семьи.

— От соотношения средств семьи к прожиточному минимуму зависит и та выплата, которую могут получать на ребенка. Все зависит от того, сколько прожиточных минимумов приходится на каждого члена семьи путем сложения доходов родителей и деления на количество членов семьи, — отметила она в комментарии Nation news.

Волынец добавила, что выплату можно получать на каждого ребенка. Пособие будет приходить каждый месяц. Начисление будет происходить после одобрения заявления, которое можно подать через портал «Госуслуги».

Власти предоставят помощь трем с половиной миллионам школьников из малообеспеченных семей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 11 мая.