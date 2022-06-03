Внутри заблокированы люди: что известно о пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»

В понедельник, 3 июня, начался пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе столицы. Как сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах города, открытое горение началось с первых четырех этажей.
Очевидцы успели заснять видео пожара. На кадрах заметно, что практически все этажи и внешняя часть здания охвачены огнем.
Видео: Telegram-канал «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин немедленно поручил принять меры по эвакуации людей из горящего бизнес-центра и ликвидации возгорания. На место происшествия выехал глава МЧС России Александр Куренков.
В свою очередь столичная прокуратура начала проверку по факту пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза». В ходе мероприятий будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
Фото: Telegram / МЧС
Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов также прибыл на адрес.
По данным Telegram-канала «112», пожар произошел из-за возгорания обшивки здания. По данным МЧС, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. На трех этажах заблокированы люди.
Видео: Telegram / 112
Как сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, движение по улице Горбунова перекрыто. Из-за пожара также задерживаются автобусы маршрута 794.
А в ГАИ добавили, что перекрыты еще и съезды на улицу Горбунова с МКАД и со стороны СЗХ с улиц Молодогвардейской и Кубинка.
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Затем в МЧС сообщили, что на место направлены вертолеты для помощи в тушении.
Также в ведомстве рассказали, что из горящего бизнес-центра удалось спасти более 120 человек. Поиск людей продолжается.
На последних кадрах, опубликованных МЧС видно, что фасад здания практически полностью выгорел снаружи.
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