Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия, Москва, улица Горбунова, 2с3 Карта всех событий

Столичная прокуратура начала проверку по факту крупного пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе столицы. Об этом сообщили пресс-службе ведомства в пятницу, 3 июня.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что на место пожара уже прибыли Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов и глава МЧС Александр Куренков.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел в Западном административном округе (ЗАО) столицы.

Изначально возгоранию был присвоен третий ранг пожарной опасности, однако позже экстренные службы увеличили его до максимального — пятого (максимальная сложность тушения пожара). Согласно предварительной информации, загорелась обшивка центрального входа. Внутри здания могут находиться люди.

Позже появилось видео пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации граждан из здания.