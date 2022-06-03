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Россия, Москва, метро Рижская Карта всех событий

Вестибюль станции метро «Рижская» затопило из-за дождя. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что вода поступала в связи с обильными осадками. Однако сотрудники метрополитена провели работы по очистке дренажа, после чего потоп удалось устранить.

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В настоящее время станция работает в штатном режиме, поезда приходят в соответствии с графиком.

До этого сообщалось, что с начала 2022 года в столичном метрополитене по просьбам пассажиров поменяли более 250 элементов навигации.