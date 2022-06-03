Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Андрей Бочкарев заявил о вводе в эксплуатацию более 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев заявил о вводе в эксплуатацию более 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию свыше 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, включая свыше 2,4 миллиона «квадратов» жилья. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Темпы строительства недвижимости в Москве остаются стабильно высокими: с начала года в столице ввели уже более 4,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, выполнив годовой план более чем наполовину. При этом было введено свыше 2,4 миллиона «квадратов» жилой площади — это более 54 процентов от годового плана, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что инвесторы продолжают вкладывать средства в строительство коммерческой недвижимости. Так, в городе с начала года ввели в эксплуатацию более 350 тысяч квадратных метров недвижимости коммерческого назначения.

Кроме того, Бочкарев рассказал о строительстве 119 объектов образования и восьми детских поликлиник в столице. По его словам, в этом году строительство социальных объектов для детей ведется более интенсивно, чем в прошлом году.

Также стало известно, что более тысячи жителей Москвы в июне 2022 года начнут переезд в новые квартиры по программе реновации. Для них построили три дома в Северном, Юго-Восточном и Новомосковском округах города.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте