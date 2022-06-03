Андрей Бочкарев заявил о вводе в эксплуатацию более 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала текущего года в Москве ввели в эксплуатацию свыше 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, включая свыше 2,4 миллиона «квадратов» жилья. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Темпы строительства недвижимости в Москве остаются стабильно высокими: с начала года в столице ввели уже более 4,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, выполнив годовой план более чем наполовину. При этом было введено свыше 2,4 миллиона «квадратов» жилой площади — это более 54 процентов от годового плана, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что инвесторы продолжают вкладывать средства в строительство коммерческой недвижимости. Так, в городе с начала года ввели в эксплуатацию более 350 тысяч квадратных метров недвижимости коммерческого назначения.

Кроме того, Бочкарев рассказал о строительстве 119 объектов образования и восьми детских поликлиник в столице. По его словам, в этом году строительство социальных объектов для детей ведется более интенсивно, чем в прошлом году.

Также стало известно, что более тысячи жителей Москвы в июне 2022 года начнут переезд в новые квартиры по программе реновации. Для них построили три дома в Северном, Юго-Восточном и Новомосковском округах города.