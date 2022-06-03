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Алла Михеева опровергла слухи о гастролях «Вечернего Урганта»

Анастасия Колоскова
Общество
Алла Михеева опровергла слухи о гастролях «Вечернего Урганта»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Алла Михеева, которая является ведущей одной из рубрик телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, опровергла информацию о том, что проект будет гастролировать по Германии.

— Мне иногда пишут в соцсети жители Германии: правда ли, что у программы будут гастроли. Скажу сразу: это неправда. Не попадайтесь на уловки мошенников, — отметила Михеева.

Телеведущая подчеркнула, что зрителям для своей безопасности нужно более тщательно проверять информацию.

В начале мая ряд СМИ распространил информацию о том, что команда «Вечернего Урганта» отправится на гастроли в Германию. На афишах, которые появились в Сети, указывалось, что выступления якобы пройдут 3, 4 и 5 июня в некоторых германских городах, пишет «Леди Mail.ru».

В начале марта Иван Ургант уехал из России. Он объяснил отъезд вынужденным отпуском, ведь Первый канал сделал паузу в трансляции развлекательных передач. Но многие решили, что артист эмигрировал, и обвинили его в предательстве.

В начале мая пресс-служба Первого канала опровергла слухи о закрытии «Вечернего Урганта». Представители телевещателя назвали подобную информацию «чушью собачьей». Ранее канал уже опровергал расторжение контракта с Иваном Ургантом.

Накануне режиссер Тигран Кеосаян заявил, что возвращение на российские телеэкраны «Вечернего Урганта» он сочтет плевком себе в лицо.

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Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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