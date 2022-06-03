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Проект «Индустриальные кварталы» ежегодно будет пополнять бюджет Москвы на один триллион рублей

Араз Салехов
Город
Проект «Индустриальные кварталы» ежегодно будет пополнять бюджет Москвы на один триллион рублей
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Проект комплексного развития территорий (КРТ) «Индустриальные кварталы» ежегодно будет пополнять столичный бюджет приблизительно на один триллион рублей в случае реорганизации порядка 150 заброшенных и неэффективно используемых городских участков. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в столице проводят редевелопмент бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Это не только улучшит облик Москвы и создаст более комфортные условия для жизни горожан, но и обеспечит значительный рост объема поступлений в бюджет. Сейчас мы планируем преобразовать около 150 территорий общей площадью почти две тысячи гектаров. По нашим оценкам, после завершения всех проектов столица будет ежегодно получать триллион рублей в текущих ценах за счет налоговых отчислений, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что подобная надбавка к бюджету позволит покрыть более 70 процентов расходов бюджета, направленных на городские проекты развития в этом году. Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь заявил, что комплексное развитие городских промышленных территорий займет около 10–15 лет. По его словам, на месте заброшенных территорий планируется построить 35 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в районе Новогиреево индустриальный квартал появится напротив Кусковского лесопарка. Его общая площадь составляет 21 гектар. Этот проект позволит создать 3,6 тысячи новых мест приложения труда.

Помимо этого, компания «Технополис «Москва» и Московский фонд реновации жилой застройки стали первыми операторами для комплексного развития неэффективно используемых территорий в рамках реализации проекта «Индустриальные кварталы». Они выступят в качестве операторов на одном из участков бывшей промзоны «Южный порт» и бывшей промзоны «Зюзино» на Одесской улице.

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