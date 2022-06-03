Более трех тысяч участников программы реновации переехали на юге Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Южный административный округ Карта всех событий

В Южном административном округе столицы уже более трех тысяч москвичей переехали в новые квартиры в рамках программы по реновации. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— На данный момент в новостройки переезжают жители 25 домов в Южном административном округе Москвы. При этом 16 домов полностью расселено, еще пять домов в округе уже демонтировано по технологии умного сноса, — отметил он.

Так, жители округа переезжают в новые квартиры, построенные в следующих районах: Нагатинский Затон, Нагорный, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Царицыно, Даниловский и Чертаново Южное, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в мае этого года начали свое переселение в рамках программы реновации более 2,8 тысячи семей из семи разных округов Москвы.

При этом в июне обладателями новых квартир по программе реновации станут более тысячи жителей Москвы. В частности, под заселение передадут новостройки по адресам Соболевский проезд, дом 20б, на севере столицы; вторая улица Синичкина, дом 5, на юго-востоке города; поселок Знамя Октября, дом 3, корпус 1.