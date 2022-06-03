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В Минобороны заявили об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Николаевской области

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны заявили об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Николаевской области
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пятницу, 3 июня.

— В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, — передает слова Конашенкова RT.

До этого лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу определил новые задачи по улучшению тактики российских войск для ускорения спецоперации на Украине.

Кроме того, Шойгу также просил передать благодарность российским солдатам за их вклад в «борьбу против националистических и бандеровских формирований».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. При этом в Минобороны подчеркнули, что мирное население в ходе спецоперации не пострадает.

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