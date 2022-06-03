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Андрей Бочкарев: 230 квартир для маломобильных участников программы реновации переданы под заселение

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: 230 квартир для маломобильных участников программы реновации переданы под заселение
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице обладателями новых квартир по программе реновации стали порядка 230 маломобильных граждан. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— К настоящему времени по программе реновации построено и введено в эксплуатацию 190 домов мощностью 2,5 миллиона квадратных метров, в том числе 70 новостроек, в которых предусмотрено 290 квартир для маломобильных граждан, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что маломобильные россияне получают квартиры лишь в тех домах, в которых существуют условия, покрывающие их потребности. В общей сложности, как уточняется, в рамках программы реновации необходимо переселить более 4 тысяч маломобильных граждан.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в свою очередь, заявил, что квартиры для маломобильных участников программы в основном находятся на вторых и третьих этажах новостроек.

Также стало известно о переезде более трех тысяч москвичей в новые квартиры в рамках программы по реновации в Южном административном округе. Так, жители округа переезжают в новые квартиры, построенные в следующих районах: Нагатинский Затон, Нагорный, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Царицыно, Даниловский и Чертаново Южное.

В пятницу, 3 июня, Бочкарев рассказал, что в Москве с начала 2022 года ввели в эксплуатацию свыше 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, включая свыше 2,4 миллиона «квадратов» жилья.

многоквартирный дом Москва Андрей Бочкарев
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