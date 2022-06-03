Сотрудника интернет-компании убили и ограбили в Химках

Фото: Depositphotos

В Химках задержан местный житель по подозрению в убийстве сотрудника интернет-компании. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 1 июня подозреваемый узнал, что его знакомый будет находиться на техническом этаже в одном из жилых домов. Тот был сотрудником интернет-компании и осуществлял там ремонтные работы.

Последовав за ним, мужчина несколько раз ударил знакомого ножом. Последний от полученных травм скончался на месте. После убийства злоумышленник забрал его телефон и банковские карты.

— В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен, — заявила Врадий.

Она добавила, что в ближайшее время следствие ходатайствует в суде о заключении фигуранта под стражу.

До этого сообщалось о задержании предполагаемого убийцы бизнесмена Оганеса Камаряна, которого застрелили накануне на Комсомольском проспекте. Как и за что убили предпринимателя — в материале «Вечерней Москвы».