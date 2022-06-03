Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Сотрудника интернет-компании убили и ограбили в Химках

Елена Самойлова
Происшествия
Сотрудника интернет-компании убили и ограбили в Химках
Фото: Depositphotos

В Химках задержан местный житель по подозрению в убийстве сотрудника интернет-компании. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 1 июня подозреваемый узнал, что его знакомый будет находиться на техническом этаже в одном из жилых домов. Тот был сотрудником интернет-компании и осуществлял там ремонтные работы.

Последовав за ним, мужчина несколько раз ударил знакомого ножом. Последний от полученных травм скончался на месте. После убийства злоумышленник забрал его телефон и банковские карты.

— В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен, — заявила Врадий.

Она добавила, что в ближайшее время следствие ходатайствует в суде о заключении фигуранта под стражу.

До этого сообщалось о задержании предполагаемого убийцы бизнесмена Оганеса Камаряна, которого застрелили накануне на Комсомольском проспекте. Как и за что убили предпринимателя — в материале «Вечерней Москвы».

Подмосковье грабеж Химки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте