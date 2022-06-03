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Магазин и пункт бытового обслуживания предлагается построить в деревне Голохвастово

Араз Салехов
Город
Магазин и пункт бытового обслуживания предлагается построить в деревне Голохвастово
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Голохвастово Карта всех событий

В Новой Москве предлагается построить магазин с пунктом бытового обслуживания для его дальнейшей продажи на городских торгах. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Согласно документации, на этом участке можно будет построить здание общей площадью около 2000 квадратных метров — это будет относительно небольшое здание высотой в два этажа. Для этого района оно сможет стать удобным местом, в котором сосредоточатся сервисы самой разной направленности и появятся рабочие места для местных жителей, — отметила она.

Так, участок примыкает к Калужскому шоссе и находится на пересечении с Центральной улицей в деревне Голохвастово. Разрешенная максимальная высота будущего центра составляет десять метров, общая площадь участка — около 0,3 гектара.

Также в Новой Москве могут построить физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Птичное в Новой Москве. Площадь участка под строительство составит 0,89 гектара. Планируемая высота здания составит 1–2 этажа, или 15 метров.

Строительство Юлиана Княжевская Москва
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