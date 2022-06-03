Более 100 миллионов рублей похитила из фирмы бухгалтер

Фото: pixabay.com

Направлено в суд уголовное дело бухгалтера, подозреваемого в многомиллионном хищении и отмывании денег. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, обвиняемая имела доступ к системе «Банк-Клиент Онлайн» и воспользовалась служебным положением.

Так, она сделала несколько фиктивных платежей на сумму около 111 миллионов рублей на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридического лица. Впоследствии 19 миллионов рублей фигурантка легализовала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества».

Злоумышленнице предъявлено обвинение. Ее дело направлено в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу.

До этого сообщалось о задержании серийного похитителя сумок в Москве.