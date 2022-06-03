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Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, где планируют отдохнуть летом

Ирина Игнатенко
Общество
Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, где планируют отдохнуть летом
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, куда планируют отправиться летом.

Ведущая Виктория Боня сообщила, что планирует посетить Иорданию. Она отметила, что давно планировала поездку в эту страну, но планам помешала пандемия.

Балерина Анастасия Волочкова отметила, что конкретных планов на летний отдых у нее нет, но она хотела бы посетить Турцию в этом году и покататься на яхте со своим возлюбленным.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что летом прежде всего будет работать. Все остальное, в том числе и отпуск, зависит от обстоятельств — продюсер и его близкие будут смотреть по ситуации.

— Раньше традиционно мы на две–три недели, на месяц ездили к себе на озеро в Швейцарию. Сейчас, наверное, это не получится сделать по каким-то многим причинам. Поэтому мы пока даже не знаем. Нет планов, — отметил он в комментарии Life.ru

До трети гостиниц и гостевых домов в Крыму могут не открыться этим летом из-за низкого спроса у россиян. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», действительно ли спрос на туры в Крым так резко упал.

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