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Полкилограмма наркотиков изъято у двух мужчин в Красногорске

Елена Самойлова
Происшествия
Полкилограмма наркотиков изъято у двух мужчин в Красногорске
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Красногорске полицейские изъяли у приезжих полкилограмма наркотиков. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое жителей одной из республик Средней Азии в возрасте 26 и 27 лет. Они указали, где сделали семь тайников-закладок.

Во время осмотра квартиры, в которой временно проживали злоумышленники, полицейские нашли еще один сверток. Позже проведенная экспертиза показала, что изъятое является героином массой более 500 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств».

Красногорский городской суд отправил обоих фигурантов в СИЗО.

Накануне, 2 июня, у жителя Липецкой области изъяли более двух килограммов наркотиков.

Подмосковье город Красногорск Московская область
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