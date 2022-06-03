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В Подмосковье обновили более 140 остановок

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье обновили более 140 остановок
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 140 остановочных павильонов для пассажирского транспорта заменили на новые на территории семнадцати городских округов Московской области, сообщает РИАМО.

Сообщается, что в настоящее время выполнено более 70 процентов от общего плана работ — на 34 региональных дорогах реконструировали посадочные площадки и заменили больше 140 остановок.

Павильоны, которые расположены в черте города, выполнены из металлического каркаса и ударопрочного стекла. Кроме того, их крыша защищает от солнца и осадков. За городом делают остановки общественного транспорта из перфорированной металлической панели и металлического каркаса. Все павильоны оснащены скамейками и урнами.

Больше всего новых остановочных павильонов появилось в городском округе Чехов.

С 2018 года на территории региона заменили более 4 тысяч остановок.

В столичном районе Ново-Переделкино из-за проведения строительных работ будут изменены маршруты нескольких автобусов.

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