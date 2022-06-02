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Несколько автобусов изменят маршруты в районе Ново-Переделкино

Александр Афонин
Город
Несколько автобусов изменят маршруты в районе Ново-Переделкино
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столичном районе Ново-Переделкино из-за проведения строительных работ будут изменены маршруты нескольких автобусов. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Маршрут № 333 пройдет через проектируемый проезд № 6574, а также улицы Лукинскую, Шолохова и Александры Мухиной.

Вместо улицы Федосьино маршрут № 497 будет курсировать через проектируемый проезд № 6574 с двусторонним заездом на Новоорловскую и Чоботовскую улицы.

Маршрут № 507 начнет ездить через улицы Лукинскую и Шолохова.

Автобус № 550 будет проезжать по Лукинской улице без заезда на улицу Скульптора Мухиной, передает дептранс.

Помимо этого, в нескольких районах столицы также будут изменены некоторые транспортные маршруты. Так, автобус № 817 не будет заезжать к терминалу D аэропорта Шереметьево в связи с его временным закрытием. При этом заезд к остановке «Гостиница» останется для удобства сотрудников аэропорта.

До этого стало известно, что ряд трамвайных маршрутов временно перестанет работать в столице. Это связано с проведением ремонтных работ. Отмечается, что трамваи будут заменены автобусами.

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