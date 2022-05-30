Автобусный маршрут № 507 изменили в Москве из-за строительных работ

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Россия, Москва, улица Федосьино Карта всех событий

Маршрут автобуса № 507 был изменен в связи с проведением дорожных работ на улице Федосьино. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 30 мая.

— В связи со строительными работами маршрут автобуса 507 изменен. Вместо улиц Федосьино и Скульптора Мухиной автобусы следуют по Лукинской улице и улице Шолохова. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что с 21 мая в Басманном и Пресненском районах столицы появятся новые остановки на шести автобусных маршрутах. Так, остановка «Музей военной формы» для автобусов м3 и с344 появится на Большой Никитской улице в сторону Садового кольца.

В нескольких столичных районах Москвы также будут изменены некоторые транспортные маршруты. Так, автобус № 817 не будет заезжать к терминалу D аэропорта Шереметьево в связи с его временным закрытием. При этом заезд к остановке «Гостиница» останется для удобства сотрудников аэропорта.