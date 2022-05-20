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На шести автобусных маршрутах появятся новые остановки в Басманном и Пресненском районах

Лейла Алиева
Город
На шести автобусных маршрутах появятся новые остановки в Басманном и Пресненском районах
Дорожный знак / Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

В Басманном и Пресненском районах с 21 мая на шести автобусных маршрутах появятся новые остановки. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— «Институт медицинских материалов» для автобусов и электробусов м3, м3к, т22, т88 и н3 на Спартаковской улице в сторону Бакунинской улицы, — говорится в сообщении.

Также остановка «Музей военной формы» для автобусов м3 и с344 появится на Большой Никитской улице в сторону Садового кольца, пишет в своем Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что закрылась перехватывающая парковка № 9223, расположенная у станции Московского метрополитена «Тимирязевская». Отмечается, что автомобилисты могут воспользоваться бесплатной парковкой в Проектируемом проезде № 553.

Кроме того, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню славянской письменности 24 мая проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади перекроют с 13:00 до 22:00.

Транспорт Центральный административный округ (ЦАО) Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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