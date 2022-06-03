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Автомобиль врезался в здание в центре Москвы

Елена Самойлова
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Автомобиль врезался в здание в центре Москвы
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Таганская улица Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в здание в центре столицы. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ДТП произошло на пересечении Таганской улицы и Марксистского переулка. В пресс-службе отметили, что в момент аварии пешеходов на тротуаре не было и никто не пострадал.

В настоящее время движение на данном участке не затруднено.

Накануне, 2 июня, на Ленинградском шоссе водителю автобуса стало плохо за рулем, и он потерял сознание. В результате автобус влетел в остановку. В салоне на момент аварии находились 20 человек.

Изначально говорилось о десяти пострадавших, но после их число увеличилось до 13.

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