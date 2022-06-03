Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пенсионерка лишилась миллиона рублей, пообщавшись с «сотрудником банка». Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, пострадавшая обратилась в отделение полиции 1 июня с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что с 27 по 30 мая ей звонил незнакомец и представлялся сотрудником банка. Также звонивший предложил ей уберечь накопления и перевести их на якобы безопасный счет.

Пенсионерка перевела накопления по указанным реквизитам, а спустя некоторое время поняла, что стала жертвой обмана.

Материальный ущерб составил один миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Аналогичный случай произошел 2 июня. 66-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заверил москвичку, что ее сбережения в опасности, и убедил ее под предлогом сохранения средств обналичить лежавшие на счетах деньги, а затем перевести их через банкомат на указанные номера мобильных телефонов.