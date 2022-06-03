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Александр Козлов: Семейные фестивали помогут укрепить добрососедские отношения москвичей

Антон Махов
Город
Александр Козлов: Семейные фестивали помогут укрепить добрососедские отношения москвичей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Семейные фестивали и неформальные встречи, которые проводят в Москве, помогают укрепить добрососедские отношения жителей столицы. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Атомизация, размывание связей в мегаполисе — это процессы, которые начались не вчера, но преодолеть их последствия можно. Главное — приложить к этому усилия. В Москве для этого делается очень много. Мы все хотим жить в комфорте. И важной частью этого комфорта являются спокойные, доброжелательные отношения с соседями, — рассказал депутат.

Козлов уточнил, что в рамках нового проекта «Наш двор — добрые соседи» для москвичей проведут около 300 мероприятий. Это интеллектуальные соревнования, мастер-классы и викторины. Проводить их будут по выходным.

— Проект запущен в рамках программы «Мой район», и каждый желающий может не просто стать гостем проекта, но и поучаствовать в организации в качестве ведущего, модератора. Достаточно заполнить анкету на сайте, — пояснил Козлов.

Также он напомнил, что с 1 июня по 31 августа в Центральном, Юго-восточном и Северо-западном округах пройдут более 100 районных семейных фестивалей «Лица».

Ранее Козлов заявил, что онлайн-портал «Наш город» позволяет расширить форматы участия жителей столицы в решении городских проблем.

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