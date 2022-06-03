«Зарубите на своих иностранных носах»: Тарзан жестко высказался в адрес НАТО

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Стриптизер Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, пригрозил Североатлантическому Альянсу, который, по его мнению, слишком сильно давит на Россию из-за специальной военной операции на Украине.

— Русский мир был, есть и всегда будет. Никакая нежить в мире не сможет этому противостоять. Зарубите это на своих иностранных носах. Еще лучше, если вы начнете учить историю. В противном случае она сама за вас возьмется, — цитирует артиста «Газета.ру».

Накануне свое мнение о специальной военной операции по защите Донбасса высказал режиссер Тигран Кеосаян. Он считает, что решить вопрос по-другому не представлялось возможным, притом что в декабре Россия высказывала свою позицию, но ее проигнорировала украинская сторона. По словам режиссера, произошло то, что должно было произойти. Он сравнил эту ситуацию с нарывом, который лопнул. Кеосаян отметил, что, «чтобы вырезать гнойник», необходимо «сделать разрез» и «все очистить, вырезать, а это больно и страшно».

Также режиссер высказался о юмористе Максиме Галкине, который с начала спецоперации на Украине переехал в Израиль. Режиссер считает, что публичные люди не имеют права обманывать своего зрителя и должны рассказывать правду о своей личной жизни.