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Около 40 тысяч москвичей нашли работу через службу занятости с начала года

Антон Махов
Город
Около 40 тысяч москвичей нашли работу через службу занятости с начала года
Фото: Pixabay

С начала 2022 года почти 40 тысяч жителей Москвы смогли найти работу при поддержке службы занятости населения. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты города Москвы Евгений Стружак.

— Трудоустройство — приоритетная задача столичной службы занятости. Нам важно сделать этот процесс как можно более эффективным. Еще три года назад в ходе модернизации мы отказались от формальных подходов к трудоустройству в пользу адресной помощи кандидатам, — рассказал Стружак.

Также он сообщил, что треть соискателей нашли работу в сфере услуг, почти 19 процентов трудоустроились в офисы.

Найти работу помогают карьерные консультанты, они подробно опрашивают соискателей и организуют собеседования с работодателями исходя из образования, опыта, квалификации и опыта претендентов на должности.

Более 40 тысяч москвичей стали бухгалтерами, юристами, экономистами, менеджерами, продавцами-консультантами, кассирами, мерчандайзерами, менеджерами по продажам и специалистами по маркетингу благодаря службе занятости населению Москвы, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ открывает набор на онлайн-курсы по личностному развитию, трудоустройству и карьерному планированию.

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