«Техноград» на ВДНХ объявил о начале набора на новые онлайн-курсы

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ открывает набор на онлайн-курсы по личностному развитию, трудоустройству и карьерному планированию. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Современному специалисту очень важно совершенствовать собственное мастерство и осваивать смежные компетенции, чтобы достигать новых высот... Пройдя обучение в «Технограде», москвичи могут повысить свою ценность в глазах работодателя, дать толчок карьерному росту и увеличить доход. Кроме того, «Техноград» поможет решиться на увольнение с нелюбимого места работы и превратить любимое хобби в источник дохода, открыть стартап или масштабировать действующий бизнес. В июне также можно будет прослушать познавательные онлайн-курсы, — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Так, первое занятие онлайн-курса «Смена мышления с работника по найму на предпринимателя» начнется 7 июня. Оно будет проведено в рамках городского проекта «Мама онлайн». Курс включает в себя три вебинара. Они состоятся в период с 7 по 9 июня, каждое из занятий начинается в 13:30. Информацию о других событиях в рамках онлайн-курса можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в этом месяце центры занятости «Моя карьера» займутся проведением серии образовательных мероприятий, направленных на помощь в трудоустройстве и развитии карьеры. В частности, участники очного трехдневного марафона «Как пройти собеседование» научатся справляться со стрессом во время встречи с работодателем. Обучение стартует 6 июня в 10:00.