Власти Москвы и Луганска подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с Луганском. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин в пятницу, 3 июня, посетил Луганск. Там он осмотрел ряд городских объектов, в восстановлении которых примут участие московские специалисты.

В ходе визита Собянин встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником и мэром города Манолисом Пилавовым. Стороны подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Кроме того, Москва и Луганск стали городами-побратимами.

Как рассказал Собянин, Москва окажет властям Луганска социально-экономическую и гуманитарную помощь. Также российская столица поможет в восстановлении социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Столичный омбудсмен Ольга Ярославская рассказала 1 июня, что в Москве могут создать кол-центр для помощи семьям из Донбасса. По ее словам, специалисты центра будут помогать семьям в первую очередь с оформлением документов.